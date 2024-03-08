Son dakika - Akdeniz'de deprem fena salladı

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre bugün sabah 7.27'de Akdeniz'de Rodos adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 63 kilometre altında meydana gelen deprem Muğla, Aydın ve Denizli'den hissedildi.
AFAD: 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesine 41,39 kilometre mesafede olan depremin, 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Öte yandan Muğla'da paniğe neden olan deprem çevre illerde de hissedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.