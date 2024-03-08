08 Mar 2024 - 07:38- Gündem G:

Son dakika - Akdeniz'de deprem fena salladı

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Akdeniz'de Kandilli'ye göre 4.6 büyüklüğünde, AFAD'a göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika - Akdeniz'de deprem fena salladı mask
Son dakika - Akdeniz'de deprem fena salladı
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Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgiye göre bugün sabah 7.27'de Akdeniz'de Rodos adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 63 kilometre altında meydana gelen deprem Muğla, Aydın ve Denizli'den hissedildi.

Son dakika - Akdeniz'de deprem fena salladı

AFAD: 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi.  Merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesine 41,39 kilometre mesafede olan depremin, 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Öte yandan Muğla'da paniğe neden olan deprem çevre illerde de hissedildi.
# Gelen, deprem, Aydın, merkez

08 Mar 2024 - 07:38 - Gündem

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