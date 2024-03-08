Bankalar çıldırdı: İşte tek tek mevduat faizleri...

22 Şubat tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin serbest bırakılması ardından bankaların mevduatlarda attığı son adımlar da belli olmaya başladı. Bu dönemde KKM’den tasfiyeler sürerken, 1.5 milyon TL’nin 32 günlük mevduat faizleri de rekor kırıyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın açıkladığı faiz kararı sonrası piyasalar, yüzde 45’lik politika faizine bankaların vereceği tepkiye gözler çevrildi. 8 Haziran 2023 tarihinde Hafize Gaye Erkan’ın TCMB Başkanlığına getirilmesiyle birlikte ekonomide parasal sıkılaşma sürecine start verdi.

Yüzde 8.5 seviyelerinde olan politika faizi, 8 ay peş peşe yapılan faiz artırımları ile yüzde 45’e kadar geldi. Hafize Gaye Erkan’ın yerine TCMB Başkanlığı’na gelen Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunda “Politika faizinin ulaştığı seviye ve attığımız diğer adımlarla birlikte dezenflasyon için gereken sıkılık düzeyine ulaştığımızı değerlendiriyoruz…” demişti. Bu açıklamalar, TCMB’nin sıkı para politikasını koruma eğiliminde olduğunu belirtiyordu.

Bu gelişmeler sürerken, birikimini bankaların TL mevduatına yatıran müşterilerde bankaların ne kadar faiz ödemesi yaptığını araştırmaya başladı.

İşte 1.5 milyon TL’nin 32 günlük mevduat faizi kazancı şu şekilde;

ING

Faiz Oranı: %45

Net Getiri: 56.219,18 lira

Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.556.219,18 lira

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %47

Net Getiri: 58.717,81 lira

Vade Sonu Tutar: 1.558.717,81 lira

FİBABANK

Faiz Oranı: %46

Net Getiri: 57.468,49 lira

Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.557.468,49 lira

ANADOLU BANK

Faiz Oranı: %46

Net Getiri: 57.468,49 lira

Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.557.468,49 lira

ON PLUS

Faiz Oranı: %45

Net Getiri: 56.219,18 lira

Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.556.219,18 lira

DENİZBANK

Faiz Oranı: %44

Net Getiri: 54.969,86 lira

Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.554.969,86 lira

ODEA

Faiz Oranı: %43,5

Net Getiri: 54.345,21 lira

Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.554.345,21 lira

ENPARA

Faiz Oranı: %42,5

Net Getiri: 53.095,89 lira

Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.553.095,89 lira

GARANTİ

Faiz Oranı: %42

Net Getiri: 52.471,23 lira

Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.552.471,23 lira

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %40,5

Net Getiri: 50.597,26 lira

Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.550.597,26 lira

Kaynak: Kamu Son Haber