Bankalar çıldırdı: İşte tek tek mevduat faizleri...

22 Şubat tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin serbest bırakılması ardından bankaların mevduatlarda attığı son adımlar da belli olmaya başladı. Bu dönemde KKM’den tasfiyeler sürerken, 1.5 milyon TL’nin 32 günlük mevduat faizleri de rekor kırıyor.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın açıkladığı faiz kararı sonrası piyasalar, yüzde 45’lik politika faizine bankaların vereceği tepkiye gözler çevrildi. 8 Haziran 2023 tarihinde Hafize Gaye Erkan’ın TCMB Başkanlığına getirilmesiyle birlikte ekonomide parasal sıkılaşma sürecine start verdi.
Yüzde 8.5 seviyelerinde olan politika faizi, 8 ay peş peşe yapılan faiz artırımları ile yüzde 45’e kadar geldi. Hafize Gaye Erkan’ın yerine TCMB Başkanlığı’na gelen Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunda “Politika faizinin ulaştığı seviye ve attığımız diğer adımlarla birlikte dezenflasyon için gereken sıkılık düzeyine ulaştığımızı değerlendiriyoruz…” demişti. Bu açıklamalar, TCMB’nin sıkı para politikasını koruma eğiliminde olduğunu belirtiyordu.
Bu gelişmeler sürerken, birikimini bankaların TL mevduatına yatıran müşterilerde bankaların ne kadar faiz ödemesi yaptığını araştırmaya başladı.
İşte 1.5 milyon TL’nin 32 günlük mevduat faizi kazancı şu şekilde;
ING
Faiz Oranı: %45
Net Getiri: 56.219,18 lira
Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.556.219,18 lira
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %47
Net Getiri: 58.717,81 lira
Vade Sonu Tutar: 1.558.717,81 lira
FİBABANK
Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 57.468,49 lira
Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.557.468,49 lira
ANADOLU BANK
Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 57.468,49 lira
Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.557.468,49 lira
ON PLUS
Faiz Oranı: %45
Net Getiri: 56.219,18 lira
Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.556.219,18 lira
DENİZBANK
Faiz Oranı: %44
Net Getiri: 54.969,86 lira
Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.554.969,86 lira
ODEA
Faiz Oranı: %43,5
Net Getiri: 54.345,21 lira
Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.554.345,21 lira
ENPARA
Faiz Oranı: %42,5
Net Getiri: 53.095,89 lira
Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.553.095,89 lira
GARANTİ
Faiz Oranı: %42
Net Getiri: 52.471,23 lira
Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.552.471,23 lira
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %40,5
Net Getiri: 50.597,26 lira
Vade Sonu Toplam Kazanç: 1.550.597,26 lira
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.