Dolandırıcılar durmak bilmiyor: Bu kez de 31 Mart yerel seçimlerine göz diktiler! Kulaklarınıza inanamayacaksınız...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM), sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Bazı cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gönderilen "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" gibi mesajlar dolandırıcılık amaçlıdır. YSK, kesin listelerinden sonra kanunda bulunan istisnalar dışında hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinde değişiklik yapmamaktadır." denildi.
Açıklamada, "Resmi kurumların isim ve logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunuz. Kurumların bildirimleri dışında herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.