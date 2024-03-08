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Dolandırıcılar durmak bilmiyor: Bu kez de 31 Mart yerel seçimlerine göz diktiler! Kulaklarınıza inanamayacaksınız...

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşları uyardı. Bazı dolandırıcılar, 'Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti' diyerek seçmenlere mesaj atıyor. Merkez, bu mesajların gerçeği yansıtmadığını ve seçmen bilgilerini çalmak için kullanıldığını bildirdi.

Dolandırıcılar durmak bilmiyor: Bu kez de 31 Mart yerel seçimlerine göz diktiler! Kulaklarınıza inanamayacaksınız... mask
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM), sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Bazı cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gönderilen "Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" gibi mesajlar dolandırıcılık amaçlıdır. YSK, kesin listelerinden sonra kanunda bulunan istisnalar dışında hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinde değişiklik yapmamaktadır." denildi.

Açıklamada, "Resmi kurumların isim ve logoları kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunuz. Kurumların bildirimleri dışında herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Kamu Son Haber
# Bir, sonra, Sosyal, ysk

08 Mar 2024 - 04:18 - Gündem

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Dolandırıcılar durmak bilmiyor: Bu kez de 31 Mart yerel seçimlerine göz diktiler! Kulaklarınıza inanamayacaksınız... mask
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