Ev sahiplerine Bakan Şimşek'ten kötü haber: "Zorunlu" diyerek herkesi uyardı... Ödemeyen pişman olacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın 3. ya da en geç 4. çeyreğinde zorunlu afet sigortasını yürürlüğe almak istediklerini söyledi. Bakan Mehmet Şimşek zorunlu afet sigortasının nasıl uygulanacağını açıkladı.

Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren zorunlu afet sigortasının ayırtıları belli olmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu yıl içerisinde, 2024'ün üçüncü ve dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Şu anki deprem sigortasının kapsamı çok dar. Sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de içine almış olacak" diye konuştu.

Şimşek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması Ödül Töreni'ndeki getirilecek yeni deprem vergisi konusunda da açıklamalar yaptı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN DASK AÇIKLAMASI

Mehmet Şimşek, zorunlu deprem sigortasının 1999'daki depremin ardından hayata geçirildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin deprem ülkesi olması nedeniyle sigortaların mutlaka yapılması gerektiğini dile getirdi.

DASK bünyesindeki deprem teminat havuzuna finansal güvence sağlandığını söyleyen Mehmet Şimşek, " 2023 itibarıyla zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı yaklaşık 11,7 milyon. Teminat tutarıysa neredeyse 3,7 trilyon liraya ulaşmış durumda. Adı da zorunlu sigorta ama sigortalık durumu hala çok düşük. Bu zorunlu sigorta önemli bir temel taşı, bunun üzerine ek adımlar atmamız gerekiyor." dedi.

"DEPREM İÇİN 1.1 TRİLYON LİRANIN ÜZERİNDE KAYNAK HARCANDI"

Türkiye'nin geçen sene deprem nedeni ile 1,1 trilyon TL'nin üzerinde kaynak harcadığını söyleyen Mehmet Şimşek, şöyle devam etti:

"Bu deprem sigortası bir nebze de olsa bu yaraların sarılmasında faydalı oldu. Bölgedeki yaklaşık 500 bin hasar başvurusuna yaklaşık 35 milyar TL ödeme yapıldı. Bu nedenlere biz zorunlu deprem sigortasını, yaygınlaşmasını önemsiyoruz ve sadece depremle sınırlı olmasın istiyoruz.

"2024 İÇİN BİR REFORM PROGRAMI HAZIRLADIK"

2024 için bir reform programları olduğunu söyleyen Mehmet Şimşek bu reformun birleşenlerden bir tanesinin de mevcut deprem sigortanın kapsamını genişletmek olduğunu vurguladı. Mehmet Şimşek şu anki deprem sigorta sisteminin bile birçok ülke tarafından örnek alındığını söyledi.

ZORUNLU AFET SİGORTASININ DETAYLARI

Deprem dışında iklim değişikliğine ve yol açacağı afetlere karşı dirençli şehirlerin kaçınılmaz bir öneme sahip olduğunu belirten Mehmet Şimşek, şöyle konuştu:

"İklim krizi bir realiteyse bizim ona karşı bir hazırlık yapmamız lazım. Yeşil dönüşüm de hazırlıklarımızın bir parçası. Bu yıl içerisinde, 2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Şu anki deprem sigortasının kapsamı çok dar. Sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de kapsayacak.

2000'de iyi bir reform yapılmış, zorunlu deprem sigortası getirilmiş, şimdi biz bir adım daha öteye geçip iklim değişikliğini de dikkate alacağız. Doğal afetlerin sıklığını artırma riskine karşı önlem olarak, şimdi 'zorunlu afet sigortası yapacağız' diyoruz. 12. Kalkınma Planımızda bu düzenleme de yer aldı. Ev eşyası dahil diğer bütün boyutlarıyla tüm riskleri kapsamış olacak. Böylece ülkemizin sigortacılık oranı artmış olacak."

Kaynak: Kamu Son Haber