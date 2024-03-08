Bakan Şimşek kiracılara duyurdu: Kira sözleşmesinde o detay değişecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında vergi artışı iddialarına yanıt verirken kira sözleşmelerinde başlatacakları yeni dönemin ip uçlarını verdi.

"KİRA SÖZLEŞMELERİ E- DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK"

Kira gelir vergilerindeki kaçaklarla ilgili denetimleri anlatan Bakan Şimşek bu kapsamda şu ana kadar 420 binden fazla kiracının ziyaret edilerek yaptıkları kira ödemeleri hakkında bilgilerin alındığını söyledi. Bu ay sonuna kadar kira beyannamelerinin verilmesi gerektiğini hatırlatan Bakan Mehmet Şimşek, yeni dönemde kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılacağı bir sistem üzerinde çalıştıklarını da duyurdu.

KDV VE MTV ARTIŞLARINA İLİŞKİN SORUYA YANIT VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi artışı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Mehmet Şimşek, ''KDV, MTV ve gelir vergisi artmayacak.'' dediği açıklamasında düşük KDV oranıyla fiş kesilmesinin önlenmesi için yeni POS cihazlarının devreye sokulacağını söyledi. Bakan Şimşek yeni POS cihazlarının devreye gireceği tarihi de bu Haziran ayı olarak belitti.

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE SIKILAŞACAK

Harcamaları gözden geçireceklerini söyleyen Bakan Mehmet Şimşek "Daha üretken, verimli alanlara yönelteceğiz. Kayıt dışılık ile mücadele edeceğiz. Çok ciddi düzenlemeler çalışıyoruz. Nokta atışı olacak." dedi. Mehmet Şimşek kayıt dışı ile mücadele ederek, bütçe açığını daha kalıcı bir şekilde kontrol altına alacaklarını ifade etti.

VERGİ AÇIKLAMASI

Vergilerle ilgili tutumlarının çok net olduğunu söyleyen Bakan Şimşek "Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini artırmayacağız. KDV genel oranları artırmayacağız. İstisnalar varsa, indirimli olanlar var ise bunu gözden geçireceğimizi önceden söylemiştik. Motorlu Taşıtlara ek bir oran gündemimizde değil." diye konuştu.

Kaynak: Kamu Son Haber