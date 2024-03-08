Meclis'ten emeklileri mutlu eden sızıntı: Ek yardım yolda!

Ekonomik sıkıntılar altında ezilen emeklileri rahatlatmak üzere hazırlanan ek yardım listesi basına sızdı. Meclis gündemine 7 başlık halinde ek yardım yapılmasına ilişkin bir çalışma alındı.

Milyonlarca emekli vatandaş için yeni bir destek paketi hazırlandığı ortaya çıktı. Paketin içeriği ise oldukça geniş. Yapılacak ek destekler ile maaşı düşük kalan emeklinin gönlünün alınacağı belirtiliyor.

Meclis'in Nisan ayında yeniden çalışmaya başlaması ile birlikte emeklilere öncelik verilecek. Emeklilere yapılacak ek yardımların başında ise kira yardımı geliyor. Ardından faturalarda da indirim yapılacak.

İşte emekliler yılı için hazırlanan destek paketinin içeriği...

31 Mart Yerel Seçimler sonrasında Meclis yeniden mesaiye başlayacak. 2 Nisan 2024 Salı gününden itibaren TBMM normal işleyişine emekli gündemi ile başlayacak.

Meclis'te öncelikli konuları arasında emeklilere verilecek destekler bulunuyor. Listede ise emeklilere yönelik 7 büyük destek başlığı bulunuyor.

BELEDİYELERLE ANLAŞMA YAPILACAK

Emekliler için belediyeler ile protokoller imzalanacak. Su faturalarında indirim yapılacak, ücretsiz toplu taşıma ve belediye tesislerinden yararlandırılma gibi ek avantajlar sunulacak.

FATURA YARDIMI

Emeklilerin doğal gaz ve elektrik faturalarında belli oranlarda indirim yapılması için düzenlemeye gidilecek.

ULAŞIMDA POZİTİF AYRIMCILIK

Toplu taşıma dışındaki ulaşım araçları için de yeni destekler gelecek. Uçak ve tren şehir dışı ulaşımında biletlere indirim gelmesi gündemde.

KİRASINI EDEYEMEYENE DESTEK

Başta büyükşehirler gelmek üzere emeklilere kira yardımı da gündemde. Düşük maaş alan emeklilerden başlamak üzere belli miktarlarda kira desteği verilecek.

BANKA HİZMETLERİNDE KOLAYLIK

Emeklilere banka hizmetlerinde kolaylık sağlanması için bankalarla anlaşmalar yapılacak. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar da görüşülecek. Ücretsiz banka hizmetleri, düşük faiz ve emeklilere verilmeyen kredilere ilişkin koşullar yeniden belirlenecek.

EMEKLİ TESİSLERİ AÇILACAK

Emekliler için kamu kurumlarının mevcut tesislerinin kapılarını açacak. Emeklilere istedikleri bölgedeki kamu tesislerinde konaklama ve tatil imkanı verilecek. Turizm şirketlerinden emekliler için kampanyalar hazırlamaları istenecek.

DESTEKLER YENİDEN BELİRLENECEK

Emekliler için uygulanan taban maaştaki seyyanen desteklerin artırılması yönünde çalışma yapılacak. Temmuz zammının öncesinde seyyanen destek gündemde.

Kaynak: Kamu Son Haber