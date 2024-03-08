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Şimşek bugün yolcu

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, kritik maç için bugün özel bir uçakla Sivas'a giderek kampa girecek

Şimşek bugün yolcu mask
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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta müsabasında yarın Sivasspor'un konuğu olacak. Ligde geçtiğimiz pazartesi Trabzonspor'u ağırladığı maçta rakibini 3-1 mağlup ederek haftalar sonra 3 puanı hanesine yazdıran turuncu yeşilli takım, Sivas'ta seri yakalamak istiyor. Zorlu mücadelenin çalışmalarını dün yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla sürdüren Alanyasporlu futbolcular, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen idmana ısınma koşusu ile başladılar. Ardından gruplar halinde antrenmanı sürdüren oyuncular, idmanın ikinci bölümümde ise Sivasspor maçının taktik provasını içeren çift kale maç yaptılar. Bugün yapılacak antrenmanın ardından Corendon Airlines'a ait özel bir uçakla Sivas'a gidecek olan Alanyaspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Cemali AYDINOĞLU

Şimşek bugün yolcu

Kaynak: Spor SERVİSİ

# sonra, Bir, Olacak

08 Mar 2024 - 02:23 - Spor

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