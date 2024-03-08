Şimşek bugün yolcu

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta müsabasında yarın Sivasspor'un konuğu olacak. Ligde geçtiğimiz pazartesi Trabzonspor'u ağırladığı maçta rakibini 3-1 mağlup ederek haftalar sonra 3 puanı hanesine yazdıran turuncu yeşilli takım, Sivas'ta seri yakalamak istiyor. Zorlu mücadelenin çalışmalarını dün yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla sürdüren Alanyasporlu futbolcular, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen idmana ısınma koşusu ile başladılar. Ardından gruplar halinde antrenmanı sürdüren oyuncular, idmanın ikinci bölümümde ise Sivasspor maçının taktik provasını içeren çift kale maç yaptılar. Bugün yapılacak antrenmanın ardından Corendon Airlines'a ait özel bir uçakla Sivas'a gidecek olan Alanyaspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.