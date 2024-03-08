Ramazan Meydanı heyecanı

1 ay boyunca belediye binası yanında açık olacak meydanda birbirinden renkli stantlar, etkinlikler, dinletiler yer alacak ve eski Ramazanlar yeniden canlandırılacak. Başkan Yücel, "Bu yıl da Ramazan Meydanımızda, mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun gelenek ve kültürlerimize ait etkinlikler düzenleyeceğiz. Ramazan Meydanında organize edeceğimiz etkinliklerle eski Ramazanları aratmayacağız. Her akşam iftardan sonra şenlik alanımızda hem çocuklarımız hem de yetişkinler için birinden farklı programlar düzenleyeceğiz. Bütün hemşehrilerimi davet ediyorum" dedi. ( Alanya Belediyesi/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Belediyesi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.