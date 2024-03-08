- Kültür-Sanat

Ramazan Meydanı heyecanı

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ALANYA Belediyesi’nin Ramazan ruhunu yaşattığı Ramazan Meydanı, ilk iftar akşamı olan 11 Mart Pazartesi kapılarını açıyor.

Ramazan Meydanı heyecanı mask
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1 ay boyunca belediye binası yanında açık olacak meydanda birbirinden renkli stantlar, etkinlikler, dinletiler yer alacak ve eski Ramazanlar yeniden canlandırılacak. Başkan Yücel, "Bu yıl da Ramazan Meydanımızda, mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun gelenek ve kültürlerimize ait etkinlikler düzenleyeceğiz. Ramazan Meydanında organize edeceğimiz etkinliklerle eski Ramazanları aratmayacağız. Her akşam iftardan sonra şenlik alanımızda hem çocuklarımız hem de yetişkinler için birinden farklı programlar düzenleyeceğiz. Bütün hemşehrilerimi davet ediyorum" dedi. ( Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi
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08 Mar 2024 - 02:21 - Kültür-Sanat

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