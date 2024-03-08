Yücel'den 8 Mart daveti

Yücel, "Kadınlar, yaşamımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklarımızdır. Kadınlarımız gerek bireysel gerekse toplumsal yapımızın temel taşıdır. Kadınlar, eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan iş dünyasına kadar üstlendikleri sorumluluklarla Türk Milleti'nin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuşlardır. Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir. Gerçek bir birey olmanın yegâne temeli ve toplumumuzun mihenk taşı olan bütün kadınlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.



Başkan Yücel mesajında, “Alanya Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanlarında olduk, onlara destek verdik. Dönemimizde hayata geçirdiğimiz Aile Kadın Destek Merkezimiz 3 yılda 1550 kadına hizmet vererek toplum içinde kadınların daha güçlü olmalarına katkı sunmaktadır. Aile Kadın Destek Merkezi Psikolojik Danışmanlık, Hukuki Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Diyetisyen Hizmeti gibi çok çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Merkez kadınların her yönüyle rehabilite olmalarına ve bilgilenmelerine katkı sağlamaktadır. Özellikle Aile Kadın Destek Merkezi kadınların hakları ve kamu kurum ve kuruluşlarından alabilecekleri hizmet noktasında köprü görevi üstlenmektedir" ifadelerine yer verdi.



BAŞKAN YÜCEL’DEN SERGİ AÇILIŞINA DAVET



Yücel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenecek etkinliklere vatandaşları davet etti. Yücel, "Tarihi Kızılkule’de düzenlenecek ve 8 Mart Cuma saat 14.30’da açılışı gerçekleştirilecek 'Dut Ağacından Dokuma Tezgahına-Alanya’nın İpek Serüveni' sergisi ile saat 16.00’da Kızılkule yanı, tarihi sarnıç yapısında düzenlenecek 'Alanya İpek Böcekçiliği Mektebi' konferansına vatandaşlarımızı davet ediyorum. Sergilerimizi, vatandaşlarımız 18 Mart’a kadar Kızılkule ve sarnıç yapısında ücretsiz ziyaret edebilirler" dedi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi