Şahin'in projelerine tam not

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in Merkez Seçim Ofisi açılışıyla birlikte başlayan proje kitapçığının ev ev dağıtımı aralıksız olarak sürüyor.



Şahin'in Alanya'yı 'Huzurlu bir dünya kenti yapma' hedefiyle ortaya koyduğu 71 projesinin yer aldığı kitapçık şimdiden yaklaşık 50 bin haneye girdi. Şahin'in, kitapçıkta gencinden yaşlısına, emeklisinden esnafına kadar her kesime yönelik projeleri halkın büyük teveccühüyle karşılaştı. Proje kitapçığını inceleyen vatandaşlar, gerek telefonla arayarak, gerek mesajla, gerekse yüz yüze Şahin'e tebrik ve teşekkürlerini iletiyorlar.



Şahin'in, Merkez Seçim Ofisi açılışında katılımcılara göstererek "Hepsini tek tek, kısa sürede hayata geçireceğiz ve Alanyamızı huzurlu bir dünya kenti yapacağız" dediği proje kitapçığında şu ana başlıklar yer alıyor:



ŞAHİN'İN VİZYON PROJELERİ



- Akıllı Trafik Sistemi ve Yol Düzenlemeleri Projesi: Trafik çilesine son! Alanya rahat bir nefes alacak...

- Araç Park Yeri: Araç parkı sorun olmaktan çıkacak.

- Yat Limanı Projesi: Alanyamızın kalbinde, yaratıcı ve farklı deneyimlerle dolu bir sosyal dünya inşa edeceğiz.

- Tarımsal Sulama Göletleri Projesi: Susuz tarla kalmayacak. Alara ve Dimçayı'nı Alanya tarımına kazandıracağız.

- Kent Meydanı Projesi: Alanyamıza ismi gibi simge bir kent meydanı kazandıracağız.

- Ada Bazında Kentsel Dönüşüm: Planlı ve kimlik bir dünya kenti inşa edeceğiz.

- Alanya-Kıbrıs Arası Hızlı Feribot: Alanyamıza uzakları yakın edeceğiz.

- Çok Amaçlı Kültür Merkezi: Alanya, kültür ve sanatın merkezi olacak.

- Ücretsiz Okul Servisleri Projesi: Ailelerimiz rahat bir nefes alacak.

- Kruvaziyer Turizmi: Alanyamızı kruvaziyer turizminin önemli bir destinasyonu haline getireceğiz.



ŞAHİN'İN TURİZM PROJELERİ



- Turizmin Çeşitlendirilmesi: Alanyamız deniz, kum, güneş turizminin dışına çıkacak.

- Marka Turizm: Marka şehir, marka turizm, marka tesis.

- Apart Oteller: Apart Otel geleneğini yeniden hayata geçireceğiz.

- Zincir Oteller: Global zincir otellerle kentimize katma değer katacağız.

- Turizmde Dönüşüm: Potansiyeli yüksek kırsal alanlarımızı yeni turizm destinasyonları haline getireceğiz.

- Yeni Yaşam ve Cazibe Merkezleri: Etkin ve yerinde tanıtım için cazibe merkezleri oluşturacağız.

- Uluslararası İşbirliği ve Etkileşim Programı: İnancımız ve kültürümüzden ödün vermeden Alanyamızı dünya kenti yapacağız.

- Denizcilik ve Su Altı Arkeoloji Müzesi: Kültürel mirasımıza sahip çıkacağız.



ŞAHİN'İN SOSYAL PROJELERİ



- Belediye Sosyal Tesisleri ve Aile Çay Bahçeleri: Alanya'da yaşayan, Alanya'yı yaşayacak...

- Halk Plajları: Modern tasarlanmış halk plajlarını halkımız ile buluşturacağız.

- İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezi: Yaşlılarımız gün yüzü görecek.

- Emekli Lokali: Emeklilerimiz hak ettikleri değeri görecek.

- Evsiz, Kimsesiz Barınma Evi: Kimsesizlerinden kimsesi olacağız.

- Öğrenciye Bisiklet Projesi: Haydi çocuklar, bisikletinizle okula.

- Engelli Dayanışma ve Rehabilitasyon Merkezi: Engelleri engel olmaktan çıkaracağız.

- Engelsiz Kafeler: Engelleri birlikte aşacağız.

- Engelsiz Dershane: Engellilerimizle mutlu bir geleceğe.

- Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi: Sokak hayvanları için büyük bir iyiliğe hep birlikte adım atacağız.

- Sokak Hayvanları İçin Mama Üretim Tesisi: Can dostlarımız daha sağlıklı beslenecek.

- Kısırlaştır, Aşılat, Yerinde Yaşat: Sokak hayvanlarının sağlığı bize emanet.

- Sabit Su İstasyonları ve Sabit Kulübeler: Beslenme en doğal hakları.

- Satın Alma Sahiplen: Sokak hayvanlarına sıcacık bir yuva arıyoruz.



ŞAHİN'İN TOPLUMSAL PROJELERİ



- Kamu Görevlilerine Toplu Konut: Kamu çalışanlarımızın barınma sorununu ortadan kaldıracağız.

- Kapalı Pazar Yerleri Projesi: Kapalı pazarlarımızla alan da, satan da mutlu olacak.

- Trafiksiz Pazar Günleri Uygulaması: Korna sesinden uzak bir yaşam alanı geliyor.

- Hasta Yakınları Misafir Evi Projesi: Konaklama, refakatçilerimiz için sorun olmaktan çıkacak.

- Mesire ve Günübirlik Piknik Alanları Düzenleme Projesi: Halkımız sosyal hayatında konfora kavuşacak.

- Mahalle Meydanları Projesi: Kırsal bölgelerimize sosyal donatı alanları kazandırıyoruz.

- Galericiler Sitesi: Galerici esnafımız rahat bir nefes alacak.

- Cami Bakım, Onarım, Temizlik ve Çevre Tanzimi Projesi: Vatandaşlarımız daha konforlu ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirecekler.

- Bütüncül ve Koordineli Altyapı Çalışmaları Planı: Afetler kaderimiz değil! Mühendislik, teknoloji ve kurumlar arası koordinasyonla kendimizi güvenli bir geleceğe hazırlıyoruz.



ŞAHİN'İN EKONOMİ PROJELERİ



- Yöresel Ürün Çarşısı: Kültürel motiflerimizi ön plana çıkartarak turizme kazandıracağız.

- İstihdam Ofisi: Genç, Kadın ve Engelli İstihdam Ofisi projemizi hayata geçireceğiz.



ŞAHİN'İN EĞİTİM PROJELERİ



- Öğrenci Yurtları: Barınma konusu öğrencilerimiz için sorun olmaktan çıkacak.

- Öğrenim Yardımı: Geleceğimize, gençlerimize sahip çıkacağız.

- Her Alanda Eğitim Desteği: Her türlü eğitim desteği ile öğrencilerimizin yanında olacağız.

- Eksiksiz Okul Projesi: Eksiksiz ve konforlu bir eğitim için tüm imkanları seferber ediyoruz.



ŞAHİN'İN YEREL DEMOKRASİ PROJELERİ



- Kamu Kuruluşlarının Bölge Temsilcilikleri: Merkezi bütçeli kamu kuruluşlarının hizmet ağı tüm Alanya'yı kapsayacak.

- Bölgesel Belediye Hizmet Binaları: Hiç bir bölge belediye hizmetlerinden uzak kalmayacak.

- Meslek Odaları Eş Güdüm Kurulu: Alanyamızda hep birlikte planlayıp, hep birlikte başaracağız.

- Katılımcı Gençlik Meclisi Projesi: Gençlerimiz yerel yönetimde hem söz hem de temsil hakkına sahip olacak.



ŞAHİN'İN KADIN, GENÇLİK VE ÇOCUK PROJELERİ



- Çok Amaçlı Gençlik Kompleksleri: Gençlerimize yeni bir yaşam alanı kazandıracağız.

- Kreşler ve Gündüz Bakım Evleri: Çalışan annelerimizin ve çocuklarımızın yanında olacağız.

- Kadın Kooperatifleri, Kadın İstihdam ve İş Merkezleri: Kadınlarımız hayatın her alanında başımızın tacı olacak.



ŞAHİN'İN KÜLTÜR PROJELERİ



- Alanya Kalesi Batı Cephesi Aydınlatma Projesi: Alanyamız geçmişin görkemi ile ışıldayacak.

- Festivaller ve Yayla Şenlikleri: Unutulmaz anları ve anıları birlikte yaşayacağız.

- Yerleşik Yabancılar İçin Oryantasyon ve Danışma Birimi: Yerleşik yabancı misafirlerimiz için adaptasyon ve danışma birimi oluşturacağız.

- Yabancı Diller Destek Merkezi: Yabancı dil bilmeyen kalmayacak.



ŞAHİN'İN SAĞLIK PROJELERİ



- Aile Sağlığı Merkezleri: Alanya halkı sağlık hizmetlerine ulaşmada zorlanmayacak.

- Evde Bakım ve Yerinde Sağlık: Evde bakım hizmetinin kapsamını genişletiyoruz

- Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılığı Farkındalık Programı: Gençlerimizi karanlıktan uzak tutacağız.



ŞAHİN'İN SPOR PROJELERİ



- Alanyaspor: Alanyaspor'umuz hak ettiği desteği alacak.

- Amatör Spor Kulüplerini ve Amatör Sporculara Destek Projesi: Amatör spora profesyonel destek.

- Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlara Teşvik Programı: Alanyamızda küresel ölçekte farklı aktiviteler yapılmasının önünü açacağız.



ŞAHİN'İN DOĞA PROJELERİ



- Doğayla Uyumlu Yerel Yönetim Stratejisi: Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planımız hazır.

- Güneş Enerjisi İle Çalışan Sokak ve Park Aydınlatmaları Projesi: Alanya halkı karanlıktan kurtulacak.



ŞAHİN'İN TEKNOLOJİ PROJELERİ



- Teknoloji İle Yönetilen Akıllı Şehir: Teknoloji ile Alanyamızı geleceğe taşıyoruz.

- e-Alanya: Alanya'yı cebinize sığdıracağız.

- Alanya Teknokent: Geleceği teknoloji ile planlayacağız.

- Teknoloji İnovasyon Merkezi: Gençlerimiz teknoloji ile geleceğe hazır.

- Kolay İnternet Erişimi: Çevrimiçi Alanya.

ŞAHİN'İN KONAKLI VE MAHMUTLAR SEÇİM

OFİSLERİ HAFTA SONU AÇILACAK



Şahin'in Konaklı Seçim Ofisi açılışı, 9 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Alaaddin Keykubat Bulvarı, Güzelbağ yolu üzeri, Özcan Manav karşısında gerçekleştirilecek.

Şahin'in Mahmutlar Seçim Ofisi açılışı ise 10 Mart Pazar günü saat 12.00'de Barbaros Caddesi, İlimon Cafe karşısında yapılacak.

Şahin, yoğun katılım beklenen seçim ofisi açılışlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Alanya Merkez Seçim Ofisimizin ardından Alanyamızın batısı ve doğusunda da seçim ofislerimizi halkımızın hizmetine sunuyoruz. Açılışlarımıza tüm halkımız davetlidir" dedi. (İYİ Parti Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: İYİ Parti Alanya