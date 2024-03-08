- Eğitim

Öğrenciler GES’i keşfetti

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ALANYA Belediyesi tarafından kente kazandırılan Güneş Enerji Santralleri çevreci öğrenciler tarafından ziyaret edildi. 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle devreye alınan Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santralleri (GES 1-2-3-4) Konaklı Kemal Atlı İlköğretim Okulu öğrencilerini ağırladı.

Öğrenciler GES’i keşfetti mask
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2023- 2024 Eğitim Öğretim yılında öğrencilerin derslerinde işledikleri Güneş Enerji Santrallerini görmek için Çevre Dostu 70 öğrencinin katılım sağladığı teknik gezi gerçekleştirildi. Öğrenciler ile yapılan gezi programında yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğu, Alanya kent ölçeğinde yürütülmekte olan çevre çalışmaları, güneş enerjisi sistemlerinin nasıl oluşturulduğu ve işletildiği, güneş enerjisinin çevresel faydaları ve enerji verimliliği temel konularına yer verildi.


ÖĞRENCİLERLE YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE İLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞILDI


Eğitim sonrası gerçekleştirilen söyleşide çevreci öğrencilerin merak ettikleri sorular Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi tarafından cevaplandı. Öğrencilerle gerçekleştirilen uygulamalı eğitim programı sonrasında muz ikram edildi, hediye olarak da “Yeşeren Tohumlu Kalemler” ve “Çevre Dostu Öğrenci Rozeti” dağıtılarak öğrencilerin çevre farkındalığına katkı sağlandı. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

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08 Mar 2024 - 02:10 - Eğitim

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