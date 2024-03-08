Ruslar Özel Klassika-M’de sandık başına gidecek

Yurtdışında yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşları 10 Mart 2024 tarihinde liderlerini belirlemek için sandık başına gidecekler. Alanya, çevre bölgeler ve ilçelerde yaşayan yerleşik Rus vatandaşları ise oylarını kullanmak için, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğunun belirlediği ve tanıdığı Alanya’nın Oba Mahallesi'ndeki Özel Klasika-M International School'da oylarını kullanacaklar. (Enes SUBAŞI)

Kaynak: Haber Merkezi