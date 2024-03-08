- Eğitim

Ruslar Özel Klassika-M’de sandık başına gidecek

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2024 RUSYA Devlet Başkanlığı seçimi için Rus vatandaşları Alanya'da Kadıoğlu Grup bünyesinde 2013 yılında açılan Özel Klassika-M International Schools'da sandık başına gidiyor.

Ruslar Özel Klassika-M’de sandık başına gidecek mask
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Yurtdışında yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşları 10 Mart 2024 tarihinde liderlerini belirlemek için sandık başına gidecekler. Alanya, çevre bölgeler ve ilçelerde yaşayan yerleşik Rus vatandaşları ise oylarını kullanmak için, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğunun belirlediği ve tanıdığı Alanya’nın Oba Mahallesi'ndeki Özel Klasika-M International School'da oylarını kullanacaklar. (Enes SUBAŞI)

Kaynak: Haber Merkezi
# Mart, 2024, Antalya, Alanya

08 Mar 2024 - 02:07 - Eğitim

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Ruslar Özel Klassika-M’de sandık başına gidecek mask
Ruslar Özel Klassika-M’de sandık başına gidecek
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