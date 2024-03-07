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Gülse Birsel hayranlarına müjdeli haberi verdi

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Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, katıldığı bir davet müjdeyi verdi. Aile Arasında filminin 2'incisini yazdığını söyleyen Birsel bir de dizi projesi olduğunu ve iki TV kanalıyla dijital platformların ilgilendiğini açıkladı.

Gülse Birsel hayranlarına müjdeli haberi verdi mask
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Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete gibi efsane projeleriyle şöhreti yakalayan oyuncu ve senarist Gülse Birsel, önceki akşam bir davete katıldı. Davetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gülse Birsel, hayranlarına müjdeli bir haber verdi. Yeni bir dizi projesinin olduğunu söyleyen Birsel şöyle konuştu:

'2 TV KANALI VE DİJİTAL PLATFORMLAR İLGİLENİYOR'

" Aile Arasında 2'yi yazıyorum. Ne zaman izleyici karşısına çıkacağız bakalım. Senaryo bitsin, ondan sonra döneceğiz. Elimde bir tane de dizi var. İki televizyon kanalı ve dijital platformlar ilgileniyor. Onu bir yazayım, ne kadar uzun yazabiliyorum onu bir görmem lazım. Ondan sonra net karar vereceğim ama çok yakın bir tarihte değil bu ancak gelecek sezon"

Kaynak: Haber Merkezi
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07 Mar 2024 - 23:32 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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