Gülse Birsel hayranlarına müjdeli haberi verdi

Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete gibi efsane projeleriyle şöhreti yakalayan oyuncu ve senarist Gülse Birsel, önceki akşam bir davete katıldı. Davetin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gülse Birsel, hayranlarına müjdeli bir haber verdi. Yeni bir dizi projesinin olduğunu söyleyen Birsel şöyle konuştu:
'2 TV KANALI VE DİJİTAL PLATFORMLAR İLGİLENİYOR'
" Aile Arasında 2'yi yazıyorum. Ne zaman izleyici karşısına çıkacağız bakalım. Senaryo bitsin, ondan sonra döneceğiz. Elimde bir tane de dizi var. İki televizyon kanalı ve dijital platformlar ilgileniyor. Onu bir yazayım, ne kadar uzun yazabiliyorum onu bir görmem lazım. Ondan sonra net karar vereceğim ama çok yakın bir tarihte değil bu ancak gelecek sezon"
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.