Çocukların da içinde olduğu pikap şarampole devrildi

Mardin'in Artuklu ilçesi Sultanköy mevkisinde M.S.Ç. (52) idaresindeki pikap, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile S.Ç. (10), H.Y.Ç. (12) ve L.Ç. (45) yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgli soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı