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Çocukların da içinde olduğu pikap şarampole devrildi

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Mardin'in Artuklu ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Çocukların da içinde olduğu pikap şarampole devrildi mask
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Mardin'in Artuklu ilçesi Sultanköy mevkisinde M.S.Ç. (52) idaresindeki pikap, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile S.Ç. (10), H.Y.Ç. (12) ve L.Ç. (45) yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgli soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
# sağlık, Soruşturma

07 Mar 2024 - 23:06 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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