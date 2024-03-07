Feci kaza! Forkliftin altında kalan işçi öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki liman sahasında çalışan bir kişinin forkliftin altında kaldığı bilgisi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, geri manevra yapan forkliftin altında kalan Murat Yıldırım'ın (47) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldırım'ın cesedi, incelemelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.