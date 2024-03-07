07 Mar 2024 - 22:28- Gündem G:

Feci kaza! Forkliftin altında kalan işçi öldü

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Hatay'da limanda çalışan bir işçi forkliftin altında kalarak can verdi.

Feci kaza! Forkliftin altında kalan işçi öldü mask
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki liman sahasında çalışan bir kişinin forkliftin altında kaldığı bilgisi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, geri manevra yapan forkliftin altında kalan Murat Yıldırım'ın (47) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldırım'ın cesedi, incelemelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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07 Mar 2024 - 22:28 AA Hatay- Gündem

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