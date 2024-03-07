Korkunç olay! Alacak-verecek kavgasında dayısını öldürdü

Nevşehir’de İbrahim İbanoğlu (19) alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada dayısı Oğuz Maraşlı’yı (40) tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Hacıbektaş ilçesi Kızılağıl Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan İbrahim İbanoğlu ile dayısı Oğuz Maraşlı arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, İbanoğlu dayısı Oğuz Maraşlı’ya yanında getirdiği tabanca ile ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Maraşlı, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada İbrahim İbanoğlu gözaltına alınırken, dayısı Maraşlı’nın cansız bedeni ise Nevşehir Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.