07 Mar 2024 - 22:12 - Asayiş

Yolcunun üstünden kilo kilo külçe altın çıktı

Amasya'da polisin durdurduğu yolcu otobüsünde, piyasa değeri 6 milyon 600 bin TL olan 12 parça halinde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi, gözaltına alınan yolcu Barış D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.