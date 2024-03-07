Yolcunun üstünden kilo kilo külçe altın çıktı

Amasya- Samsun yolu Mobilyacılar Sitesi mevkisinde durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yolculardan Barış D.’nin üzerinde zula şeklinde piyasa değeri toplam 6 milyon 600 bin TL olan 12 parça halinde 3 kilo külçe altın ele geçirildi. Barış D., gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Barış D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.