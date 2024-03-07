Feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı

Ramazan T. idaresindeki işçi servisi ile H.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi yan yatarken, otomobil ise savruldu. Kazada işçi servisindeki 3 kişi yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA