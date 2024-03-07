Feci kaza! İşçi servisi ile otomobil çarpıştı

Ramazan T. idaresindeki işçi servisi ile H.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi yan yatarken, otomobil ise savruldu. Kazada işçi servisindeki 3 kişi yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.