Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde İncek Savcı Selim Kiraz Bulvarı’nda Sudan Cumhurbaşkanı Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan’ın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, kullandığı motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Mohamed A. Fatah Elburhan, Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Elburhan Rahman’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.