07 Mar 2024 - 21:26- Gündem G:

Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı!

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Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, Ankara'da motosikletiyle önünde ilerleyen araca çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı! mask
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde İncek Savcı Selim Kiraz Bulvarı’nda Sudan Cumhurbaşkanı Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan’ın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, kullandığı motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Mohamed A. Fatah Elburhan, Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Elburhan Rahman’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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07 Mar 2024 - 21:26 DHA Ankara- Gündem

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