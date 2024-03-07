RTÜK'ten 'Taş Kağıt Makas' dizisinin o sahnesi hakkında inceleme

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas'taki bir sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu yapımcılığını MF yapımın üstlendiği Taş Kağıt Makas'ın başrolünde Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk gibi ünlü isimler yer alıyor.

O SAHNE TEPKİ ÇEKTİ

Dizinin bir sahnesinde 4 kadın sıraya dizildi ve kadınlara 'köpek gibi içki içmesi' söylendi. Tepkilere neden olan sahnede, Burak Yörük'ün hayat verdiği Fecir karakteri, kadın karaktere "Köpek gibi havla!" diye bağırıyor ve sonra "Köpek gibi iç!" diyerek zorla alkol içiriyor.

Bu sahne, birçok izleyici tarafından kadın düşmanı ve aşağılayıcı olarak yorumlandı.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda dizinin senaristleri ve yapımcıları eleştirildi.

Sosyal medyada; 'Kadınlar Günü'nden önce böyle bir sahne yayınlanması çok aşağılayıcı', 'Kadın düşmanı bir sahne', 'Asla kabul edilemez' gibi yorumlar yapıldı.

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Yapılan bu eleştirilerin ardından RTÜK harekete geçti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) Kanal D'de yayımlanan "Taş Kağıt Makas" adlı dizi hakkında yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadın istismarı içeren ve kadınları aşağılayan yapımları incelediklerini belirtti. Kadınlar ve çocukların "kırmızı çizgileri" olduğunu, bunun üzerinde hassasiyetle durmaya devam edeceklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Tartışmalı sahneler içeren diziye karşı hem vatandaşlarımızın hem de duyarlı STK'lerimizin tepkilerini biliyor ve hassasiyetle takip ediyoruz. Yayına başladığı andan itibaren yayın ilkelerini ihlal ettiği değerlendirilen sahnelerin bulunduğu dizi hakkında gerekli incelemeyi başlatmış bulunmaktayız. Hiçbir zaman kadını aşağılayıp meta olarak görülmesine neden olan ve kadın istismarı içeren yapımlara izin vermedik, vermeyeceğiz."

Kaynak: MYNET