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Ebru Polat, takipçisinden gelen mesajla adeta çileden çıktı

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Sosyal medya hesabından yaptığı dobra açıklamalarla gündemden düşmeyen Ebru Polat bu kez bir takipçisine adeta ateş püskürdü.

Ebru Polat, takipçisinden gelen mesajla adeta çileden çıktı mask
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Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından sık sık takipçileriyle sık sık soru-cevap etkinlikleri yapıyor. Aynı zamanda verdiği cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor.

'BAZI İNSANLAR NE KADAR RAHAT'

Son olarak ise bir takipçisinin kendisine gönderdiği mesajı ifşa eden Ebru Polat adeta çıldırdı. Gelen mesajda, "Senle evlenmek istiyorum 26 yaşındayım çok ciddiyim." sözlerini gören Polat, "Tertemiz kafalar çok sinir oluyorum bu tür mesajlara, ben arkadaşıma bile bu şekilde mesaj atamıyorum ya bazı insanlar ne kadar rahat." diyerek isyan etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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07 Mar 2024 - 21:12 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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