07 Mar 2024 - 21:10- Gündem G:

Antalya'da gecekonduda yangın çıktı

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Kepez'de bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da gecekonduda yangın çıktı mask
Antalya'da gecekonduda yangın çıktı
Antalya'da gecekonduda yangın çıktı
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Antalya'da bir gecekondu, çıkan yangında küle döndü. Yangın sırasında evde kimse bulunmazken, alevler bir saatte kontrol altına alındı. 

Yangın, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi 6490 sokakta bulunan gecekonduda meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada gecekondudan duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Ekipler, yangının kısa sürede söndürülmesi için merkezden takviye isterken Cumhuriyet ve Hürriyet istasyonlarından da bölgeye destek sevk edildi. Alevlerin tüm gecekonduyu sardığı yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Gecekondu küle dönerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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07 Mar 2024 - 21:10 DHA Antalya- Gündem

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