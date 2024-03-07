07 Mar 2024 - 20:56- Magazin G:

Ünlü şarkıcının dekoltesini görenler şoke oldu

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Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Pery, Los Angeles'ta düzenlenen 2024 Billboard Müzikte Kadınlar etkinliğinde boy gösterdi.

Ünlü şarkıcının dekoltesini görenler şoke oldu mask
Ünlü şarkıcının dekoltesini görenler şoke oldu
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Şarkıcı Katy Perry, Los Angeles'ta düzenlenen 2024 Billboard Müzikte Kadınlar etkinliğindeki tarzıyla görenleri adeta şoke etti. Ünlü şarkıcı, kırmızı halıda iç çamaşırını açıkta bırakan dekoltesiyle herkesi şaşırttı. Perry, sırtı bağcıklı kıyafetiyle boy gösterdiği gecede tercih ettiği tarzında iç çamaşırını açıkta bıraktı. Arkasını dönüp poz veren şarkıcı tarzı sosyal medyayı salladı.

Ünlü şarkıcının dekoltesini görenler şoke oldu

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal, etti, 2024

07 Mar 2024 - 20:56 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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