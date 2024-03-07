Ünlü şarkıcının dekoltesini görenler şoke oldu

Şarkıcı Katy Perry, Los Angeles'ta düzenlenen 2024 Billboard Müzikte Kadınlar etkinliğindeki tarzıyla görenleri adeta şoke etti. Ünlü şarkıcı, kırmızı halıda iç çamaşırını açıkta bırakan dekoltesiyle herkesi şaşırttı. Perry, sırtı bağcıklı kıyafetiyle boy gösterdiği gecede tercih ettiği tarzında iç çamaşırını açıkta bıraktı. Arkasını dönüp poz veren şarkıcı tarzı sosyal medyayı salladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.