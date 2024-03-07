İnşaatın 7'inci katından düşen işçi feci şekilde can verdi

Yapımı devam eden inşaatın 7'nci katında çalışan kalıp ustası Hasan Avcı, henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düşüp yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA