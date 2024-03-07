- Asayiş

5 katlı apartman alevler içinde kaldı

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İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Mahalleli panikle sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

5 katlı apartman alevler içinde kaldı mask
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5 katlı binanın çatı katından bir anda alevler yükselmeye başladı. Dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangında, çatı alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarken itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: DHA
# Bir, Saat, etti, Polis

07 Mar 2024 - 20:35 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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