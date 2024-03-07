Motosiklet, çöp konteynerine çarptı; sürücü hayatını kaybetti

Ehliyetsiz Hüseyin Karakaya'nın kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Kazada başında kaskları olmayan sürücü Karakaya ve arkasında oturan arkadaşı Mustafa A. yaralandı. Arkadaşlarını ziyaretten döndükleri belirtilen yaralı 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edilen Karakaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mustafa A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.