- Asayiş

Motosiklet, çöp konteynerine çarptı; sürücü hayatını kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

Konya'nın Kulu ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü Hüseyin Karakaya (18) hayatını kaybetti, arkasında oturan arkadaşı Mustafa A. (17) ise yaralandı.

Motosiklet, çöp konteynerine çarptı; sürücü hayatını kaybetti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ehliyetsiz Hüseyin Karakaya'nın kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Kazada başında kaskları olmayan sürücü Karakaya ve arkasında oturan arkadaşı Mustafa A. yaralandı. Arkadaşlarını ziyaretten döndükleri belirtilen yaralı 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edilen Karakaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mustafa A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
# ilgili, Bir, sağlık, Soruşturma, Yaralı

07 Mar 2024 - 20:13 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Belediyede skandal: Görüntülü s*ks yaparken yakalandı mask
Belediyede skandal: Görüntülü s*ks yaparken yakalandı
Korkunç kaza! Bariyerlere çarparak yan yola geçti; sürücü feci şekilde can verdi mask
Korkunç kaza! Bariyerlere çarparak yan yola geçti; sürücü feci şekilde can verdi
Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı mask
Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı
Yolcunun ayağındaki alçının içinden çıkanlar şoke etti mask
Yolcunun ayağındaki alçının içinden çıkanlar şoke etti
Aile içindeki kavgada yanlışlıkla yeğenini vurdu mask
Aile içindeki kavgada yanlışlıkla yeğenini vurdu
'Köpeklere ekmek verme' kavgası kanlı bitti mask
'Köpeklere ekmek verme' kavgası kanlı bitti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber