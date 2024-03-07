Hadise suskunluğunu bozdu; aşk iddialarına sert cevap geldi

Hadise geçtiğimiz günlerde bir mekanda kendisinden 10 yaş iş insanı küçük iş insanı ile sarmaş dolaş eğlenirken görüntülenmişti. Hakkında yapılan haberler karşısında günlerce sessiz kalan Hadise, basın mensuplarına bu konuda tepki gösterdi.

Aramızda Kalmasın ekibine konu hakkında cevap veren Hadise şunları söyledi

"Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla yemek yiyebilirim sohbet edebilirim bu kadar"

Kaynak: Haber Merkezi