Hadise suskunluğunu bozdu; aşk iddialarına sert cevap geldi

Hadise geçtiğimiz günlerde bir mekanda kendisinden 10 yaş iş insanı küçük iş insanı ile sarmaş dolaş eğlenirken görüntülenmişti. Hakkında yapılan haberler karşısında günlerce sessiz kalan Hadise, basın mensuplarına bu konuda tepki gösterdi.
Aramızda Kalmasın ekibine konu hakkında cevap veren Hadise şunları söyledi
"Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla yemek yiyebilirim sohbet edebilirim bu kadar"
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.