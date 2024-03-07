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Hadise suskunluğunu bozdu; aşk iddialarına sert cevap geldi

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Kendisinden 10 yaş küçük iş insanı ile bir mekanda sarmaş dolaş görüntülenen Hadise, hakkında ortaya atılan aşk iddialarına sert bir cevap verdi

Hadise suskunluğunu bozdu; aşk iddialarına sert cevap geldi mask
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Hadise geçtiğimiz günlerde bir mekanda kendisinden 10 yaş iş insanı küçük iş insanı ile sarmaş dolaş eğlenirken görüntülenmişti. Hakkında yapılan haberler karşısında günlerce sessiz kalan Hadise, basın mensuplarına bu konuda tepki gösterdi.

Aramızda Kalmasın ekibine konu hakkında cevap veren Hadise şunları söyledi

"Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla yemek yiyebilirim sohbet edebilirim bu kadar" 

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir

07 Mar 2024 - 20:05 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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