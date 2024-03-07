Son dakika! İsveç, resmen NATO üyesi oldu

İsveç, NATO'ya katılım için resmi kararını verdi. Gün içinde belgeler Washington'a ulaştırıldı. İsveç, İttifak'ın 32'nci üyesi oldu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsveç artık NATO'nun 5. maddesinin koruması altındadır" dedi.
Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.
İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.