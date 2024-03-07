07 Mar 2024 - 20:00- Gündem G:

Son dakika! İsveç, resmen NATO üyesi oldu

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İsveç tarafından NATO'ya katılım için belgeler gün içinde Washington'a ulaştırıldı. Böylece İsveç, İttifak'ın 32'nci üyesi oldu.

Son dakika! İsveç, resmen NATO üyesi oldu mask
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İsveç, NATO'ya katılım için resmi kararını verdi. Gün içinde belgeler Washington'a ulaştırıldı. İsveç, İttifak'ın 32'nci üyesi oldu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsveç artık NATO'nun 5. maddesinin koruması altındadır" dedi.

Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.

İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.

Kaynak: NTV
# üyelik, NATO, İsveç, GÜN

07 Mar 2024 - 20:00 - Gündem

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