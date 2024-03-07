Ebru Polat'tan flaş açıklama: Sevgilim asgari ücrete çalışıyor

Bir süre avukat olarak görev yaptıktan sonra kariyerini bambaşka bir alan olan müzik üzerine kurmaya karar veren Ebru Polat, 2007'de 'Çetin Ceviz' adlı ilk albümünü çıkarmıştı. Sahibi olduğu güzellik merkezleri ve kozmetik firmasıyla da dikkat çeken Polat, özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Ebru Polat, geçtiğimiz hafta Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Kalbinin boş olduğunu dile getiren şarkıcı, "Berbat gidiyor özel hayatım, kimseyle geçinemiyorum, gözünün üstünde kaş arıyorum, korkutuyorum karşı tarafı. Bekarlık daha güzel, böyle mutluyum" demişti.

"SADE ERKEK SEVİYORUM"

Polat, son olarak Bahçeşehir'de bir mekanda müzikseverlerle buluştu. Sahne öncesi muhabirlerle sohbet eden ünlü isim, erkeklerin estetik yaptırmaları hakkında, "Ben sade erkek seviyorum. Ufak dokunuşlar olabilir tabii ki ama her şey kararınca olmalı" yorumunu yaptı.

"BENİM PARAM VAR"

Şarkıcılığın yanı sıra ticaretle de uğraşan 40 yaşındaki güzel, aşk hayatıyla ilgili olarak, "Fakir bir erkekle de beraber olurum, benim param var. Zaten şu anki sevgilim asgari ücretle çalışıyor, önemli olan tek şey karakter" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK KAZANCI GÜNDEM OLMUŞTU!

Kendi markasının çıkaran ünlüler arasında yer alan Polat, Ekim 2021'de '2. Sayfa' programına konuk olmuş, "Benim kozmetik markam en çok satanlardan biri çünkü hep organik" şeklinde konuşmuştu.

Ünlü şarkıcı, canlı yayında bir günlük kazancı açıklanınca herkesi şaşkına çevirmişti. Polat'ın bir günde bin 890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığı ortaya çıkmıştı.

"GÜZELLİK SALONUMUZ HARİKA GİDİYORDU"

Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise "Ticari hayatım gayet güzel gidiyor. Güzellik salonumuz harika gidiyordu, son malum olaylar olmasaydı çok daha farklı olacaktı, güvenleri sarsıldı insanların" itirafında bulundu.

Kaynak: MİLLİYET