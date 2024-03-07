07 Mar 2024 - 19:38- Gündem G:

Öğrencilerin dikkatine! YKS geç başvuruları bugün sona eriyor

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihini kaçıranlar için 5 Mart'ta başlayan geç başvuru süresi bu gece saat 23.59'da sona erecek.

Öğrencilerin dikkatine! YKS geç başvuruları bugün sona eriyor mask
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ÖSYM, 1 Şubat’ta başlayan ve 26 Şubat'ta sona eren Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularını tamamlayamayan adaylara ek başvuru hakkı tanımıştı.

5 Mart’ta başlayan geç başvurular, bugün saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını aday işlemleri sistemi (https://ais.osym.gov.tr), ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek. Adaylar, YKS geç başvuru ücreti olarak her oturum için 442,5 TL ödeyecek.

Kaynak: CNNTURK
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07 Mar 2024 - 19:38 - Gündem

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