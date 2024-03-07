Selçuk İnan ile sürpriz takım anlaştı

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük için Selçuk İnan ile anlaşmaya vardı.
Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için çalışmalara başlayan Gaziantep FK, Selçuk İnan ile anlaşmaya vardı. Gaziantep FK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir” denildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.