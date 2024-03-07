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Selçuk İnan ile sürpriz takım anlaştı

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Gaziantep FK, teknik direktörlük için Selçuk İnan ile prensipte anlaştı.

Selçuk İnan ile sürpriz takım anlaştı mask
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Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük için Selçuk İnan ile anlaşmaya vardı.

Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için çalışmalara başlayan Gaziantep FK, Selçuk İnan ile anlaşmaya vardı. Gaziantep FK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir” denildi.

Kaynak: DHA
# selçuk inan, yeni takım, Son

07 Mar 2024 - 19:35 DHA Gaziantep- Spor

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