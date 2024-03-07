07 Mar 2024 - 19:24- Magazin G:

Ünlü çift Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor!

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Ünlü oyuncu Meriç Aral ile meslektaşı Serkan Keskin uzun süredir gözlerden uzak ilişki yaşıyordu. Ünlü çift bu yaz evleneceklerinin müjdesini verdi.

Ünlü çift Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor! mask
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Şimdilerde "Sandık Kokusu" dizisinde rol alan Meriç Keskin ile "Leyla ile Mecnun"la tanınan Serkan Keskin, 2018 yılından bu yana aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Muhabirlerle sohbet eden çiftten Serkan Keskin, evlilik sorusuna yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Beraber yaşıyoruz zaten, evlilik bir imzaya bakıyor şu an. Uygun zamanı bulacağız inşallah. Bu yaz başı mayıs, haziran gibi olabilir" dedi.

Öte yandan ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz yıl da evlilik iddialarıyla gündeme gelmişti.

Kaynak: NTV
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07 Mar 2024 - 19:24 - Magazin

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