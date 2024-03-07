Ünlü çift Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor!

Şimdilerde "Sandık Kokusu" dizisinde rol alan Meriç Keskin ile "Leyla ile Mecnun"la tanınan Serkan Keskin, 2018 yılından bu yana aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten müjdeli haber geldi.
Muhabirlerle sohbet eden çiftten Serkan Keskin, evlilik sorusuna yanıt verdi.
Ünlü oyuncu, "Beraber yaşıyoruz zaten, evlilik bir imzaya bakıyor şu an. Uygun zamanı bulacağız inşallah. Bu yaz başı mayıs, haziran gibi olabilir" dedi.
Öte yandan ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz yıl da evlilik iddialarıyla gündeme gelmişti.
Kaynak: NTV
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.