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Aile dizisinin Nedret Soykan'ın acı günü

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Aile dizisinde Nedret Soykan'ı karakterine hayat veren usta oyuncu Ayda Aksel babasını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Aile dizisinin Nedret Soykan'ın acı günü mask
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Son olarak Aile dizisinde Nedret karakterine hayat veren Ayda Aksel, babası Mehmet Aksel'i kaybettiğini, sosyal medya hesabından duyurdu. 61 yaşındaki oyuncu, paylaşımında annesini de yad ederek "Nurlar içinde uyuyun canlarım" ifadelerini kullandı.


Usta oyuncuya Sumru Yavrucuk ve Volkan Severcan gibi birçok ünlü isimden ve hayranlarından başsağlığı yorumları geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
# Son, oyuncu, Sosyal, aile

07 Mar 2024 - 19:15 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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