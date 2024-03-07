Aile dizisinin Nedret Soykan'ın acı günü

Son olarak Aile dizisinde Nedret karakterine hayat veren Ayda Aksel, babası Mehmet Aksel'i kaybettiğini, sosyal medya hesabından duyurdu. 61 yaşındaki oyuncu, paylaşımında annesini de yad ederek "Nurlar içinde uyuyun canlarım" ifadelerini kullandı.
Usta oyuncuya Sumru Yavrucuk ve Volkan Severcan gibi birçok ünlü isimden ve hayranlarından başsağlığı yorumları geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.