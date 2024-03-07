Aile dizisinin Nedret Soykan'ın acı günü

Son olarak Aile dizisinde Nedret karakterine hayat veren Ayda Aksel, babası Mehmet Aksel'i kaybettiğini, sosyal medya hesabından duyurdu. 61 yaşındaki oyuncu, paylaşımında annesini de yad ederek "Nurlar içinde uyuyun canlarım" ifadelerini kullandı.



Usta oyuncuya Sumru Yavrucuk ve Volkan Severcan gibi birçok ünlü isimden ve hayranlarından başsağlığı yorumları geldi.

Kaynak: Haber Merkezi