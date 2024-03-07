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Eşine psikolojik şiddet uygulayarak intihara sürükledi

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İstanbul Esenyurt'ta eşini psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayarak intihara mecbur bıraktığı öne sürülen Musa Adıyaman 'intihara yönlendirme' suçundan 6 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 2 yıl hapis ve 4 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Eşine psikolojik şiddet uygulayarak intihara sürükledi mask
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Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Musa Adıyaman getirilirken hayatını kaydeden Hilal Adıyaman'ın annesi ile taraf avukatları katıldı. Hilal Adıyaman'ın solak olduğu, tabancanın sağ elinde bulunması nedeniyle intihar etmiş olamayacağı, iddiası üzerine, maktulün hangi elini kullandığına yönelik Adli Tıp Kurumu rapor hazırladı. Buna göre raporda maktulün baskın elinin sağ el mi, sol el mi olduğu hususunda bir tespite varılamadığı belirtildi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Musa Adıyaman'ın 'cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara yönlendirmek' suçundan beraatine karar verilmesini talep ederken 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti Musa Adıyaman'ın 'intihara yönlendirme' suçundan 6 yıl hapsine hükmederken 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl hapis ve 4 bin lira adli para cezasına karar verdi.

Kaynak: DHA

# Bir

07 Mar 2024 - 19:09 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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