07 Mar 2024 - 18:50- Asayiş G:

Korkunç olay! Öz kızına 13 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu

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İstanbul Ümraniye'de babası tarafından cinsel istismara maruz kalan ve intihar eden Sinem Nur Ercan Taştan davasında karar açıklandı. Öz kızına cinsel istismarda bulunan baba Turan Ercan 28 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Korkunç olay! Öz kızına 13 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu mask
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Ümraniye’de Sinem Nur Ercan Taştan babası Turan Ercan tarafından 2009 yılında başlayan cinsel istismarı 2022 yılına kadar devam etti. 2022 yılında Sinem Nur Ercan Taştan babasından şikâyetçi oldu. Şikayet sonrasında başlatılan soruşturmada yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Takipsizlik kararı sonrasında olanlara dayanamayan Sinem Nur Ercan Taştan hayatına son verdi.

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İntiharın ardından Sinem Nur Ercan Taştan’ın annesi babanın kızı istismar ederken ki ses kaydı ile şikâyetçi oldu. Ses kaydının ardından dava açıldı. Sanık Turan Ercan duruşmadaki savunmasında, “Bu kız bütün maddeleri kullandı. Sağlıklı bir düşünceye sahip olmadığını annesi de biliyor. Diğer kızım neden böyle bir iftirada bulunmuyor. Hayatım boyunca tertemiz yaşamış insanım. Annesiyle kaç kez hastaneye götürdük. Bu kızın iftiralarının doğru olması mümkün değil. Karımla 28 yıldır evliyim böyle bir adamsam neden ayrılmadı benden. Hepsi iftiradır. Kediye bile kıyamayan insanım, kızıma nasıl kıyayım. Kızım kullandığı maddeler yüzünden halüsinasyon görüp bana iftira atmıştır. Daha önce annesinin de benimde boğazıma bıçak dayamış bir kız. Beraatımı istiyorum" dedi.

'KIZIMI VE BENİ TEHDİT ETTİ'

Sinem Nur Ercan Taştan’ın annesi, “Rahmetli kızımın sesi olmak istiyorum. Anne babam beni istismar ettiği için sokaklara düştüm. Bana sürekli uyuşturucu kullandığı için bunu yapıyor dedi. Beni ve kızımı tehdit etti. Darp etti. Kızım anne dayanamıyorum canıma kıyacağım demesi kulaklarımdan çıkmıyor. Bana gözümüz aydın Yasemin kızımız ölmüş dedi. Anne olarak içim acıyor. Bana evladımı geri ver" ifadelerini kullandı. Mahkeme, sanık Turan Ercan’ın 28 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

# Son, Bir, etti, Aydın

07 Mar 2024 - 18:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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