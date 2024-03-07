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Alanya’da sürücülere 57 milyon ceza kesildi

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Alanya’da emniyet ve Jandarma bölgelerinde sürücülere toplam 57 milyon 599 bin 618 TL cezai işlem uygulandı. Alanya'nın huzuru için 7 gün 24 saat çalışmalar devam ediliyor

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ALANYA’DA 1 Ocak-07 Mart 2024 tarihleri arasında emniyet bölgesindeki trafik kontrollerinde 33 bin 411 araç kontrol edildi. 4 bin 161 sürücüye ceza yazıldı. 11 bin 154 adet plakaya ceza yazıldı. 773 araç trafikten men edildi. 275 şahsın ehliyetine el konuldu. Gümrük süresi dolan 8 araç trafikten men edildi. 7 bin 153 motor kontrol edildi. 6.566 motor ve sürücüsüne 22 milyon 91 bin 846 TL cezai işlem uygulandı ve 386 motor trafikten men edildi.


JANDARMA BÖLGESİNDE CEZA YAĞDI


Jandarma bölgesi trafik kontrollerinde ise 53 bin 220 araç kontrol edildi. 2 bin 583 sürücüye ceza yazıldı. 2 bin 981 adet plakaya ceza yazıldı. 360 araç trafikten men edildi. 121 şahsın ehliyetine el konuldu. Gümrük süresi dolan 17 araç trafikten men edildi. 13 bin 504 motor kontrol edildi. 1 bin 687 motor ve sürücüsüne 2 milyon 983 bin 185 TL cezai işlem uygulandı ve 56 motor trafikten men edildi.


TOPLAM 57 MİLYON 599 BİN 618 TL CEZA


Toplamda emniyet ve jandarma bölgeleri trafik kontrollerinde 86 bin 631 araç kontrol edildi. 6 bin 744 sürücüye ceza yazıldı. 14 bin 135 adet plakaya ceza yazıldı. Bin 133 araç trafikten men edildi. 396 sürücünün ehliyetine el konuldu. 20 bin 657 motor kontrol edildi. 8 bin 253 motor ve sürücüsüne 25 milyon75 bin 31 TL cezai işlem uygulandı ve 442 motor trafikten men edildi. Toplamda belirtilen tarihler arasında Emniyet ve Jandarma bölgelerinde sürücülere toplam 57 milyon 599 bin 618 TL cezai işlem uygulandı.

Alanya’da sürücülere 57 milyon ceza kesildi

Alanya’da sürücülere 57 milyon ceza kesildi
Alanya’da sürücülere 57 milyon ceza kesildi

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, Ocak, 2024, Mart, Jandarma

07 Mar 2024 - 18:16 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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