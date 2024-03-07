Son Dakika! Van'da deprem: Çevre iller de sallandı

Bir deprem haberi de Van'dan geldi. Kandilli Rasathanesi 15.49'da gerçekleşen depremin 4.2 büyüklüğünde olduğunu belirtti. Sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Bazı vatandaşlar panik yaşarken çevredeki illerden de sarsıntıyı hissedenler oldu.