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Son Dakika! Van'da deprem: Çevre iller de sallandı

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Son dakika haberi: Van'ın Muradiye ilçesinde saat 15.49'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevredeki bazı illerden de hissedilirken sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Son Dakika! Van'da deprem: Çevre iller de sallandı mask
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  Bir deprem haberi de Van'dan geldi. Kandilli Rasathanesi 15.49'da gerçekleşen depremin 4.2 büyüklüğünde olduğunu belirtti. Sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Bazı vatandaşlar panik yaşarken çevredeki illerden de sarsıntıyı hissedenler oldu.
# Bir, deprem

07 Mar 2024 - 18:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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