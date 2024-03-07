07 Mar 2024 - 18:05- Spor G:

Son dakika - Fenerbahçe taraftarları alınmayacak

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçına İl Güvenlik Kurulu kararıyla deplasman takımın taraftarları alınmayacağı açıklandı.

Son dakika - Fenerbahçe taraftarları alınmayacak mask
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Son dakika kararı paylaşılarak Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin taraftarlarının karşılaşmaya alınmamasına karar verildi.

Karar İl Güvenlik Kuruluyla alınarak deplasman takımın taraftarları alınmayacağı bilgisi paylaşıldı.


 

Kaynak: Haber Merkezi
# Son, Olacak

07 Mar 2024 - 18:05 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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