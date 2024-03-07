07 Mar 2024 - 17:38- Gündem G:

Dikkat! Bu mesajları sakın açmayın

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Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla dolandırıcılarda rotayı bu yöne çevirdi. Vatandaşlara 'Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti' şeklinde mesaj göndermeye başladılar. Konu ile ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) vatandaşlara uyarıda bulundu.

Dikkat! Bu mesajları sakın açmayın mask
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İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, bazı cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gelen 'Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti' benzeri mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğu uyarısı yapılarak şu mesajı yayınladı:

 " Yüksek Seçim Kurulu, kesin listelerin ardından kanunda yer alan istisnalar dışında hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinde değişiklik yapmamaktadır. Resmi kurum ve kuruluşların ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz" 

Kaynak: Haber Merkezi
# Gelen, Yer, Bir, Yüksek, seçim

07 Mar 2024 - 17:38 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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