Alanya'da kayıp teyze operasyonu: Sivil ekiplerin dikkati sayesinde mutlu son

Alanya'da Alzheimer hastası yaşlı kadın kaybolunca panikleyen ailesine mutlu haberi Alanya Belediyesi sivil zabıta ekipleri verdi.

Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Bulvarı civarında bir otelin önünde otururken görülen teyzenin hareketlerinden şüphelenen sivil zabıta ekipleri, bir süre konuşmanın ardından teyzenin Alzheimer hastası olduğunu ve yolunu kaybettiğini anlayınca ekipleri çağırarak yaşlı kadını ailesine teslim ettiler.