Alanya'da kayıp teyze operasyonu: Sivil ekiplerin dikkati sayesinde mutlu son

Alanya'da Alzheimer hastası yaşlı kadın kaybolunca panikleyen ailesine mutlu haberi Alanya Belediyesi sivil zabıta ekipleri verdi.
Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Bulvarı civarında bir otelin önünde otururken görülen teyzenin hareketlerinden şüphelenen sivil zabıta ekipleri, bir süre konuşmanın ardından teyzenin Alzheimer hastası olduğunu ve yolunu kaybettiğini anlayınca ekipleri çağırarak yaşlı kadını ailesine teslim ettiler.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.