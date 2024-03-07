07 Mar 2024 - 17:20- Asayiş G:

Alanya'da kayıp teyze operasyonu: Sivil ekiplerin dikkati sayesinde mutlu son

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Alanya'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı kadın Alanya Belediyesi sivil zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde hızla bulundu.

Alanya'da kayıp teyze operasyonu: Sivil ekiplerin dikkati sayesinde mutlu son mask
Alanya'da kayıp teyze operasyonu: Sivil ekiplerin dikkati sayesinde mutlu son
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Alanya'da Alzheimer hastası yaşlı kadın kaybolunca panikleyen ailesine mutlu haberi Alanya Belediyesi sivil zabıta ekipleri verdi.

Alanya'da kayıp teyze operasyonu: Sivil ekiplerin dikkati sayesinde mutlu son

Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Bulvarı civarında bir otelin önünde otururken görülen teyzenin hareketlerinden şüphelenen sivil zabıta ekipleri, bir süre konuşmanın ardından teyzenin Alzheimer hastası olduğunu ve yolunu kaybettiğini anlayınca ekipleri çağırarak yaşlı kadını ailesine teslim ettiler.
# Alanya, Bir, Kadın

07 Mar 2024 - 17:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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Alanya'da kayıp teyze operasyonu: Sivil ekiplerin dikkati sayesinde mutlu son mask
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