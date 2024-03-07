07 Mar 2024 - 17:13- Magazin G:

Apar topar ameliyata alınan Berna Laçin'in sağlık durumu nasıl?

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Geçtiğimiz günlerde doktoru tarafından acilen ameliyat olması gerektiği söylendiğini sosyal medya hesabından sevenlerine duyuran Berna Laçin zorlu ameliyatın ardından süreci hakkında bilgilendirdi.

Apar topar ameliyata alınan Berna Laçin'in sağlık durumu nasıl? mask
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından acilen ameliyat olması gerektiğini açıklayan ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Birden bire rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu bu sebeple oyunlarını da iptal etmişti. Laçin, ameliyat sonrası sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında şu paylaşımı yaptı:

'AMELİYAT 9 SAAT SÜRDÜ'

"Ameliyat sonrası Prof.Dr. Azmi Hamzaoğlu geldi ve hocamız durumu şöyle açıkladı: Ameliyat 9 saat sürdü ve çok zor bir ameliyattı; sırtta, omurlar arasından çıkan disk omurilik zarını yırtmış ve içeri batmış, aşırı kemikleşmiş, karşısında da benzer bir disk daha çıkmış o yüzden ameliyat çok uzun sürdü. Onları temizleyip aldık, üç omura toplam altı tane vida yerleştirip plaka ile kapattık.

'NADİR BİR VAKA'

Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız. Omuriliğin kendini tamir etmesi için bir hafta 10 gün hastanede yatağa bağlı kalacak, hiç kalkmayacak, kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz. Ameliyat çok başarılı geçti, yürümen mucize zaten o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikaye.

Arayan soran tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Ziyaretçi kabulünden Azmi Hoca pek hoşlanmıyor. Yanımda olduğunuzu biliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. İyi günlerde buluşmak üzere…" 

Apar topar ameliyata alınan Berna Laçin'in sağlık durumu nasıl?

Kaynak: Haber Merkezi

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07 Mar 2024 - 17:13 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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