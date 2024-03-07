Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sabit...

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yılın ikinci para politikası toplantısında, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.
Banka, artan resesyon endişeleri ve enflasyon baskıları nedeniyla faiz oranlarını tarihi yüksek seviyelerde tuttu.
Ana refinansman faiz oranı beklentilere paralel yüzde 4,5'te sabit bırakıldı. Bu seviye 22 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Mevduat faiz oranı da yüzde 4 ile tarihi zirvede bırakıldı.
ECB, enflasyonun birkaç ay önce beklenilenden daha hızlı düştüğünü belirterek faiz indirimlerine yönelik ilk kez küçük bir adım attı.
ECB'den yapılan açıklamada, faiz oranlarının gereken süre boyunca yeterince kısıtlayıcı seviyelerde kalacağı belirtildi.
Açıklamada, " Ocak ayındaki son yönetim kurulu toplantısında bu yana enflasyon gerilemeye devam etti. Çekirdek enflasyon göstergeleri gerilemeye devam etse de yerel fiyat baskıları ücretlerdeki artışa da bağlı olarak yüksek kaldı" denildi.
ENFLASYON TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ
Avrupa Merkez Bankası, 2024 enflasyon tahminini yüzde 2,7'den yüzde 2,3'e düşürdü. 2025 enflasyon tahmini yüzde 2,1'den yüzde 2'ye indirilirken, 2026 enflasyon tahmini 1,9'da olarak kaldı.
Euro Bölgesinde enflasyon şubat ayında yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya gerilemişti. ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefi bulunuyor.
Kaynak: NTV
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.