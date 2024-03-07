Feci kaza! Asfalt yüklü tır otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, asfalt yüklü tır, karşı yönden gelen otomobile ardından da İlçe Jandarma Komutanlığı'nın duvarına çarptı. Kazada Mehmet Aktaş (38) öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Viranşehir yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen ve sürücüsü öğrenilmeyen 73 SZ 571 plakalı asfalt yüklü tır, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobile çarptı. Tır, Viranşehir Jandarma Komutanlığı'nın bahçe duvarını yıkarak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan Mehmet Aktaş'ın öldüğü belirlenirken, yaralanan Ercan Ş. ile Sinan K., ilk müdahaleleri sonrası Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA