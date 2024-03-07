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Her satırı ayrı dehşet: 12 yaşındaki kıza 17 kişi aylarca tecavüz etmiş

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Avusturya'nın Viyana şehrinde 12 yaşındaki bir kız çocuğu aylarca toplu tecavüz kurbanı oldu. Yaşları 13 ila 17 arasında değişen 17 genç şüpheli olarak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gençlerin söz konusu eylemi kayıt altına alarak kız çocuğunu tehdit ettiği ifade edildi. Olay hakkında soruşturma başlatılırken şüpheliler ilk ifadelerinde iddiaları yalandı.

Her satırı ayrı dehşet: 12 yaşındaki kıza 17 kişi aylarca tecavüz etmiş mask
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Viyana'daki bir hostelde bir grubun 12 yaşındaki kız çocuğuna aylarca tecavüz ettiğinin ortaya çıkması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 2023 yılının Şubat ve Haziran aylarının arasında devam eden toplu tecavüz saldırganlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve görüntülerle 12 yaşındaki çocuğa şantaj yapıldığı ortaya çıktı. İsmi Mia olarak açıklanan mağdurun gerçeği annesine anlatmasıyla failler yakalandı. Mia'nın annesi saldırganların TikTok videolarını ve Instagram profillerini içeren bir dosya hazırladı ve bunları polise teslim etti.

Almanya'nın Bild gazetesi 17 saldırganın Suriye, Türk, İtalyan, Bulgar ve Sırp kökenli Avustralyalılardan oluştuğunu belirtti. 17 sanıktan dördünün cezai sorumluluk yaşının altında olduğu ifade edildi.

PİŞKİN SAVUNMA
Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren Binbaşı Finda, "Kız genellikle haftada birkaç kez tecavüze uğradı. Hâlâ faili meçhul iki failin olduğunu varsayıyoruz. Şüphelilerden bazıları itiraf etti, bazıları ise inkar ediyor veya ifade vermeyi reddediyor. En küçüğü Emir henüz 13 yaşında, en büyüğü Umut ise reşit oldu. Polis, şu anda 16 yaşında olan Ahmed'i asıl fail olarak görüyor" dedi.

Genç kıza saldıranlar hakkında 7.5 yıl hapis cezası istendi. 17 şüpheli kendilerini cinsel birlikteliğin rızaya dayalı olduğunu ve ismi Mia olarak açıklanan kızın gerçek yaşını bilmediklerini söyleyerek savundu.

Kaynak: MYNET

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07 Mar 2024 - 16:43 - Dünya

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