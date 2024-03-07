Alanya'daki Ruslar Özel Klassika-M İnternational Schools'da sandık başına gidiyor

Yurtdışında yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşları 10 Mart 2024 tarihinde liderlerini belirlemek için sandık başına gidecekler. Alanya, çevre bölgeleri ve ilçelerde yaşayan yerleşik Rus vatandaşlar oylarını kullanmak için Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğunun belirlediği ve tanıdığı Alanya Oba Mahallesi'ndeki Özel Klasika-M International School'da oylarını kullanacaklar.