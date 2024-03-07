Tüm islam aleminin beklediği on bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar da marketlerin yolunu tutmaya başladı. Fakat iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez ürünlerinin fiyatı da yüzde 50 arttı. Vatandaşlar da artık ürünleri gram ile alma dönemine başladı. Alanya’da 50 yıldır hizmet veren Ünal Şarküteri sahibi Hüseyin Öner, fiyatların arttığını ve vatandaşların da alım gücünün çok düştüğünü söyledi. Dim TV’ye özel açıklamada bulunan Öner, “Fiyatlar geçen seneye göre daha da yükseldi. Bugün sattığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz. Örneğin hurmada geçen seneye göre fiyatta yüzde 50 civarında artış oldu. Süt ürünlerinde de yüzde 50 ve üzerinde artış var. Fakat Ünal Şarküteri olarak Ramazan ayı boyunca yüzde 10 indirim uygulayacağız. En basitinden bir emeklinin 10 bin TL’ye geçinmesi çok zor. Bizler de vatandaşlarımıza katkı sağlamak istiyoruz. Tahin ve pekmezde de fiyat yükseldi. Tahin 180 TL, pekmez de 150 TL oldu. En fazla zeytinde fiyat artışı gördük. Neredeyse yüzde 100’e varan bir artış oldu. Çünkü geçen yıl zeytinde istediğimiz verimi alamadık, rekoltede düşüklük oldu. Vatandaşların alım gücü çok çok azaldı. Önceleri yarım kilo alan müşterilerimiz şuan 200 gram civarı ürünler alıyor. Vatandaşlar artık fiyat anlamında daha düşük ürünleri tercih ediyor. Aynı zamanda yeni asgari ücretin ardından da ciddi zamlar oldu. Çünkü firmaların maliyeti arttı. Bunlar da ürünlerin fiyatlarına yansıdı” diye konuştu.
Alanya’da Ramazan alışverişinde gram dönemi başladı
Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşları iftar ve sahur telaşı sardı. Fiyatlar ise bir önceki yıla göre en az yüzde 50 arttı
07 Mar 2024 - 16:25 - Gündem Yazdır
Mahreç Ramazan Özdemir
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.