Motosiklet kaskıyla gelip işyerini kurşun yağmuruna tuttu

Caddedeki bir oto galeriye yaya olarak, başlarında motosiklet kaskı ile gelen 2 kişi, galeri sahibi Yaşar Zaman’ı tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. Saldırganlar kaçarken galeride çalışan S.K. de arkalarından kendi tabancası ile ateş edince kısa süreli çatışma yaşandı.
EVİN SALONUNA İSABET ETTİ
Çatışma sırasında ateşlenen mermilerden biri 3 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairenin salon camına isabet etti. Evin salonuna giren mermi, soba borusunu delerek duvara isabet etti.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, 14 mermi kovanı tespit etti. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.