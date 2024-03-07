- Asayiş

Motosiklet kaskıyla gelip işyerini kurşun yağmuruna tuttu

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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir oto galeriye yaya olarak, başlarında motosiklet kaskıyla gelen 2 kişi, tabanca ile iş yeri sahibi Yaşar Zaman’ı (26) bacağından vurdu.

Motosiklet kaskıyla gelip işyerini kurşun yağmuruna tuttu mask
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Caddedeki bir oto galeriye yaya olarak, başlarında motosiklet kaskı ile gelen 2 kişi, galeri sahibi Yaşar Zaman’ı tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. Saldırganlar kaçarken galeride çalışan S.K. de arkalarından kendi tabancası ile ateş edince kısa süreli çatışma yaşandı. 

EVİN SALONUNA İSABET ETTİ

Çatışma sırasında ateşlenen mermilerden biri 3 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairenin salon camına isabet etti. Evin salonuna giren mermi, soba borusunu delerek duvara isabet etti.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, 14 mermi kovanı tespit etti. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA
# Bir, Polis, Gelen, etti

07 Mar 2024 - 16:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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