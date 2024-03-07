- Gündem

Meteoroloji'den flaş çığ uyarısı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji yaptığı açıklamada ülkemizde iki bölgeyi çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den flaş çığ uyarısı! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yaptığı açıklamayal ülkemizde iki bölgeyi çığ düşme tehlikesi için uyarıda bulundu. Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunuyor. Meteoroloji'den çığ riskine karşı bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Haber Merkezi
# Yüksek, meteoroloji

07 Mar 2024 - 16:14 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ünlü yazar ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılıyor mask
Ünlü yazar ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılıyor
Rekabet Kurulu'ndan Nesine'ye dudak uçuklatan ceza! mask
Rekabet Kurulu'ndan Nesine'ye dudak uçuklatan ceza!
Parkta pompalı silahlı kavga: 1 ölü mask
Parkta pompalı silahlı kavga: 1 ölü
Feci kaza! Tır devrildi, sürücü öldü mask
Feci kaza! Tır devrildi, sürücü öldü
Dr. Biner de afet bölgesindeydi mask
Dr. Biner de afet bölgesindeydi
Şahin mağdur üreticilerin yanındaydı: Yaraları saracağız mask
Şahin mağdur üreticilerin yanındaydı: Yaraları saracağız
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber