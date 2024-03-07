Meteoroloji'den flaş çığ uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yaptığı açıklamayal ülkemizde iki bölgeyi çığ düşme tehlikesi için uyarıda bulundu. Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunuyor. Meteoroloji'den çığ riskine karşı bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Haber Merkezi