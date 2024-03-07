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Son dakika - Van'da deprem!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Van'ın Erciş ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika - Van'da deprem! mask
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AFAD Deprem Dairesi, Van'ın Erciş ilçesinde  saat 15.49 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

Deprem yerin 10.3 kilometre derinliğinde meydana geldiği bilgisi paylaşıldı

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, Saat, deprem

07 Mar 2024 - 16:10 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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