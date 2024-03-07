07 Mar 2024 - 16:11- Gündem G:

Van'da korkutan deprem

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Van'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van'da korkutan deprem mask
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Van'ın Muradiye ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 15.49'da gerçekleşen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Kandilli Rasathanesi
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07 Mar 2024 - 16:11 - Gündem

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